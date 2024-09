Alfred ha una erez***e con la single Anna umiliata e sconvolta | video osè a Temptation | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tu chiamale se vuoi erezioni. Stiamo parlando diIsland, il programma in cui le coppie si mettono in discussione vivendo tre settimane in due vilaggi separati, attirate da seducenti tentatori. E se il povero Lucio Battisti si starà rivoltando nella tomba, beh avrà le sue ragioni. Si parla della coppia composta da, in piena “turbolenza emotiva”, parola di Filippo Bisciglia, il traghettatore del viaggio nei sentimenti delle coppie del programma. Un Caronte dell'amore suvvia.ha scoperto chel'ha tradita. I due sono fidanzati da 1 anno e 9 mesi e la 27enne spiega che “non si sente l'unica donna della sua vita e di aver perso fiducia” nei confronti del ragazzo: "Ho scoperto chat coi suoi amici dove lui organizzava serate e si vantava di aver fatto serata con altre ragazze.