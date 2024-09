Al MEET di Milano arte e intelligenza artificiale si incontrano in una mostra

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Se vi siete più volte chiesti quando l‘avrebbe invaso anche il mondo dell’e della creatività be’, ci siamo: il momento è arrivato. In occasione dellaAI Yoga per Intelligenze Artistiche, artisti e(AI per noi, IA per gli anglofoni) hanno trovato il modo di fondere il loro genio e i loro punti di forza, per creare insieme delle opere d’. La location perfetta per accogliere questa esposizione? IlDigital Culture Center di. AlDigital Culture Center di(Piazza Oberdan, Porta Venezia), il Centro Internazionale per l’e la Cultura Digitale, fondato nel 2018 da Maria Grazia Mattei con il supporto di Fondazione Cariplo.