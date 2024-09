Via della Loggia nel caos | subito il semaforo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) "via: si può continuare così?". Il grido d’allarme arriva dalla Cna di Ancona che denuncia la situazione quotidiana di forte disagio legata alle modifiche fatte dal Comune su piazzaRepubblica. L’associazione di categoria chiede a gran forza un intervento specifico in particolare: "Avviare il senso unico unico alternato attivando l’impianto semaforico – affermano Andrea Cantori e Raffaele Giorgetti, segretario e presidenteCna di Ancona – Non passa giorno in cui in vianon si creino code e intasamenti dovuti probabilmente anche alla nuova piazzaRepubblica che sembra aver creato ulteriori disagi. Ogni giorno riceviamo segnalazionidifficoltà di transito in via