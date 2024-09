Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 24 09 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 24 settembre 2024) Guardate, quando Francesca Sorrentino è stata annunciata come nuova tronista di, a me ha fatto piacere. Non l’avrei voluta sul trono lo scorso anno, perché era appena uscita da Temptation Island, era ancora dentro un frullatore emotivo, evidentemente non era ancora libera dalla precedente relazione, e andarsi a sedere sul trono in quel momento mi sembrava inopportuno. Speravo che il passare di un anno, e l’ennesimo tentativo finito male con Manuel Maura, potessero segnare per lei una sorta di svolta, e pensavo pure che magari il contesto ‘romanticizzato’ in cui nasce l’amoreedonniano, avrebbe potuto darle un assist ulteriore per chiudere definitivamente col passato e aprire un capitolo nuovo. Bene, già dal suo ingresso in studio di oggi (e poi in base alle anticipazioni), devo dire che le mi speranze sono in crollo verticale.