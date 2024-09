Torre del Greco studente 16enne cade dal secondo piano della scuola | è grave

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

Il ragazzo è stato portato d'urgenza in ambulanza all'Ospedale del Mare: ha numerose fratture e ed è ricoverato in gravi condizioni. La causa della caduta da un'aula dell'istituto superiore E. Pantaleo in via Cimaglia sono ancora da chiarire: sul posto carabinieri, polizia e agenti di polizia municipale. Il ragazzo frequenta una terza classe. È precipitato da una finestra poco prima dell'inizio delle lezioni. Appena si è verificato l'episodio, gli studenti sono stati fatti allontanare da tutte le aule e sono stati sistemati in un'ala dell'edificio lontano dallo stabile di via Cimaglia.