Tanto sesso e blasfemia | il nuovo film di Paolo Sorrentino tra alto e soprattutto basso

(Di martedì 24 settembre 2024) Nel paradisiaco golfo di Napoli,, con il suo “Parthenope” compie misfatti e resurrezioni: in un certo senso uccide il padre, a fasi alterne sprofondai concittadini napoletani nel più miserabile degrado, anche morale (sfizio permesso sola lui) e poi inverte la marcia per farli riemergere, portandoli in vetta al sublime. Il tocco della sua grande bellezza soffoca tra le spire di un'immane bruttezza, per risorgere dalle sue ceneri come l'araba fenice. Siamo nel 1950, di fronte a Mergellina, Sasà (Lorenzo Glejeses) che ha raggiunto il benessere come uomo di fiducia di Achille Lauro diventa padre di una bambina. Attesisima dal Comandante (Alfonso Santagata), ritratto secondo i vecchi stereotipi , che per festeggiarla fa arrivare una carrozza da Versailles.