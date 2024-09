Pitbull che aveva ucciso un bambino aggredisce volontaria in canile Ferita grave così gliel’ho staccato di dosso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Borgo Vercelli (Vercelli), 24 settembre 2024 –undi 5 mesi a Palazzolo Vercellese ilNerone, 6 anni, che qualche giorno fa ha aggredito Alessandra, 60 anni, educatrice cinofila neldi Borgo Vercelli. La donna è stata azzannata alle cosce, “un’aggressione seria”, racconta al telefono a Quotidiano.net Massimo Di Maio, direttorte delche le ha strappato ildi, alla lettera. Come sta la donna azzannata dalMassimo De Maio è ancora sconvolto mentre racconta quel che ha visto. “Il cane era fuori dalla gabbia, stavamo pulendo il box. Alessandra era in piedi, ilè arrivato e le si è avventato contro, all’improvviso. Era arrivato nel nostroa maggio. Lo abbiamo messo sotto osservazione, non ha dimostrato alcun sintomo. Non si dimostrava aggressivo.