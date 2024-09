Osimo piange Alberto Giuliodori Anima dello scoutismo e consigliere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024)è in lutto per la scomparsa a 71 anni di, politico e punto di riferimentoosimano. "Hato per decenni le attività educative per i nostri giovani da fondatore e capo gruppo instancabile del Gruppo Scout1, dove, assieme al compianto don Flavio Ricci, formavano una coppia indissolubile – dice di lui il presidente del Consiglio Stefano Simoncini -. La sua inesauribile passione per lolo ha portato anche ad esportare fuori città il metodo scout essendo tra i promotori del gruppo scout Filottrano 1 e di quello del paese di Sigillo". Giàcomunale DC dal 1990 al 1995, ha dedicato la sua vita alla cura e all’assistenza del suo caro fratello Giuliano. Amava la natura, la fotografia la musica e la ricerca storica che l’hanno portato a firmare diversi libri.