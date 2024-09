Nordic Walking Camp In oltre 150 da tutta Italia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Una vetrina per lo sport del territorio, ma anche per l’intera città di Cesena che sabato e domenica ha ospitato circa 150 persone provenienti daper partecipare al2024 organizzato dalla Scuolana di. A portare in Romagna esperti formatori, maestri e dirigenti daè stata Mara Fullin, punto di riferimento della Nuova Virtus ed esponente del consiglio direttivo della Sinw. "E’ andato tuttole nostre più rosee aspettative – ha commentato Fullin – dagli aspetti più squisitamente organizzativi, ai validissimi contenuti che sono stati presentati durante la due giorni. Tutti gli ospiti, compresa una delegazione inglese, sono rimasti affascinati dalla città".