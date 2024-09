Milan Paulo Fonseca e Matteo Gabbia | ecco dove nasce l' intuizione decisiva

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Il calcio vede e provvede. Vede unfinalmente squadra, con un'identità autentica e sincera, e provvede a premiarlo con un gol-vittoria nel finale del derby. Di chi? Ovviamente di, l'unico italiano in campo tra i rossoneri e, cosa ancor più importante, l'unicoista. Scrivevamo alla vigilia della mancanza di un blocco italiano nelcome differenza rispetto all'Inter nei momenti di difficoltà:da solo ha formato questo blocco. Non è casuale il suo gol perché su quel pallone ci arrivi solo con rabbia agonistica, voglia di rivalsa accumulata in sei derby persi di fila e senso del pericolo per una stagione che rischiava di sfaldarsi sulre con un allenatore sulla graticola, una dirigenza che ha molto da imparare e una contestazione in atto. Sono cose che solo un figlio del club sente.