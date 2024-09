Maltempo dispersi bimbo di 5 mesi e nonna nel Pisano Ricerche in corso

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 24 settembre 2024) I vigili del fuoco sono impegnati dalla scorsa notte nelledi undi 5e dellaper la piena del torrente Sterza (FOTO) a Montecatini Val di Cecina. Salvati sul tetto di una abitazione padre, madre e nonno, tutti turisti tedeschi. Al lavoro sommozzatori e cinofili. La famiglia aveva cercato rifugio in cima alla casa dove erano in vacanza, per sfuggire all'innalzamento del livello dell'acqua. Alledei vigili del fuoco partecipano anche soccorritori fluviali, dronisti e squadre ordinarie.Il sindaco di Montecatini Val di Cecina ai microfoni di Sky TG24 ha descritto la situazione della scorsa notte come "un incubo. C'era il torrente Sterza fuori dall'argine, non succedeva da più di 80 anni. Ha investito tutta la località La Gabella. Per fortuna molte persone si sono rifugiate in una zona un po' più alta".