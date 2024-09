Longhi | Inter non può programmare la Champions League

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) L’, reduce dalla sconfitta per 1-2 contro il Milan in Serie A, è attesa dalla sfida con l’Udinese sabato 28 settembre alle ore 15:00. Secondo Bruno, i nerazzurri devono imparare a fare i conti con una realtà. LA CONVINZIONE – L’, a 8 punti dopo 5 partite di Serie A, è attesa dall’incontro contro l’Udinese allo Stadio Friuli. Secondo il giornalista Bruno, pronunciatosi sul punto a Sportmediaset.it, il club nerazzurro deve acquisire una consapevolezza riguardo il modo in cui dover affrontare il doppio impegno ine in Serie A: «Lapossono programmarla solo il Real Madrid o il City. Gli altri debbono limitarsi a sperare che la ruota della fortuna e degli episodi giri a loro favore. Non è un caso se nelle ultime 25 edizioni solo 3 volte le italiane l’hanno vinta: il Milan (2 volte, ma era super Milan) e l’di Mourinho.