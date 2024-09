L’odissea dei pullman Pochi autisti e ritardi | Ma a partire dal 2026 ci sarà una svolta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Entro 3 mesi la Brianza, l’anno prossimo Monza. Partirà per la fine di quest’anno la nuova gara per l’assegnazione del servizio del trasporto pubblico locale sul territorio. L’affidamento coinvolgerà i bus che percorrono le strade brianzole: il servizio deiurbani e interurbani utilizzato da chi vive nella provincia è stato inserito dall’Agenzia Tpl del bacino della città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia in 3 dei lotti nei quali è stato suddiviso l’appalto più generale che copre quest’ampia fetta di Lombardia. Entro la fine del 2024pubblicata la gara con cui verrà selezionata l’azienda che gestirà gli autobus nei prossimi 7 anni. In questo modo si avrà l’avvio della nuova gestione dal. Il bando in arrivo riguarderà, per il momento, solo 4 dei 6 lotti previsti.