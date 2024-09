Licenze taxi in ritardo slitta di due mesi il test per 703 candidati | auto in strada nel 2025

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Milano -no i tempi del bando per le 405. E di conseguenza si allontana, rispetto alle previsioni della vigilia, il giorno in cui le nuovebianche andranno a irrobustire dopo più di vent’anni il parco macchine (4.855) attualmente circolante all’ombra della Madonnina. Se non ci saranno ulteriori ritardi, le scadenze difficilmente comprimibili stabilite in partenza fanno ipotizzare che l’iniezione di veicoli sarà realtà nei primidel; in caso contrario, si potrebbe arrivare a primavera inoltrata. Tradotto: l’iniziale orizzonte temporale, che parlava dell’autunno del 2024, va sensibilmente posticipato. Il concorso, reso possibile dal decreto Asset, è stato lanciato nel marzo scorso, con una prima deadline fissata per gli aspiranti conducenti: il 30 aprile come data ultima per presentare la richiesta di ammissione.