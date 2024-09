Iran | Libano non diventi altra Gaza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 24 settembre 2024) 11.32 Hezbollah "non può restare da solo" contro Israele. "Non dobbiamo permettere che ilun'". Così il presidenteiano, Pezeshkian, a New York per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Hezbollah non può farcela da solo, non può resistere contro un Paese che viene difeso, sostenuto e rifornito da Paesi occidentali, Paesi europei e Stati Uniti". Il conflitto "potrebbe essere pericoloso per il futuro del mondo e del pianeta. Dobbiamo impedire che Israele continui a commettere atti criminali".