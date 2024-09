Infortunio Barella apprensione Inter | diagnosi e tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Piove sul bagnato in casa. Dopo il derby perso contro il Milan, dall’infermeria arrivano brutte notizie. L’di Nicolòha fatto scattare un piccolo campanello d’allarme ad Appiano Gentile in vista del match contro l’Udinese. Il centrocampista nerazzurro ha lasciato il campo anzitempo, un po’ acciaccato, e la sua presenza è in dubbio per la sfida contro i friulani. Secondo le prime indiscrezioni raccolte,avrebbe riportato un semplice affaticamento muscolare. Niente di preoccupante, seppur le sue condizioni verranno valutate meglio nella giornata di oggi. La sua presenza contro l’Udinese, soprattutto dal primo minuto, resta in dubbio. Possibile che si accomodi, in ogni caso, almeno in panchina. Dipenderà da come, da oggi fino al giorno della partita, recupererà al meglio fisicamente.