Incendio mortale di via Turri a Reggio Emilia | l’inchiesta è stata archiviata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – A quasi sei anni di distanza dal rogo di viain cui morì una coppia intossicata dal monossido di carbonio, lasciando i due figli, il procedimento penale è stato chiuso senza ipotesi di responsabilità a carico di qualcuno. Secondo il giudice delle indagini preliminari Silvia Guareschi, non vi sono infatti elementi sufficienti per poter sostenere in giudizio accuse di natura dolosa o colposa: il fascicolo è stato dunque archiviato, accogliendo la richiesta che il pubblico ministero Maria Rita Pantani presentò, seppur controvoglia, e alla quale i familiari delle vittime si erano opposti attraverso l’avvocato Giacomo Fornaciari.