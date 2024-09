In aeroporto serve il finger

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Sono un professionista di 84 anni che da molto tempo fa 6/8 voli intercontinentali ogni anno con Air France e scalo a Parigi. Da oltre 10 anni aspetto il funzionamento dei(connettore mobile chiuso, che collega il gate di un terminal aeroportuale ad un aereo) all'di Bologna, perché già 2 volte ho rischiato di cadere per quella maledetta scaletta usata per entrare nell'aereo specialmente quando piove o nevica. Mi chiedo cosa è servito costruire la struttura e non usarla, come sempre aspettiamo l'incidente per provvedere? Per favore!! Parliamo di untra i più importanti d'Italia. Gianni Giovannini