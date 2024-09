Il maltempo si abbatte in Toscana | si cercano disperatamente un bimbo di 5 mesi e la nonna

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo aver provocato danni, feriti e purtroppo anche un morto nel foggiano, dove è deceduto il pompiere Antonio Ciccorelli durante un intervento di emergenza, ilcontinua a imperversare in tutta Italia. Tra lunedì 23 e martedì 24 settembre i violenti acquazzoni avevano provocato la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, trascinando via undi 5e lache avevano cercato riparo sul tetto della loro abitazione. Dispersi neonato e laL’acqua era improvvisamente salita, costringendo l’intera famiglia a salire sul tetto per evitare di essere travolti. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo il padre, il madre e il nonno, tutti turisti stranieri, ma purtroppo lae ildi 5sono stati travolti dalla potenza della piena del torrente.