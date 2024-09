Il cane ‘Gina’ e i carabinieri scoprono una maxi piantagione di cannabis arrestato agricoltore

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 24 settembre 2024) Canonica d’Adda. Unacon 245 piante, non proprio destinate ad uno uso personale. Giovedì scorso, 19 settembre, idi Fara Gera d’Adda e della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Treviglio, coadiuvati da un’unità cinofila del NucleoCinofili di Orio al Serio (il“Gina”), nel corso di una perquisizione all’interno di un’azienda agricola di Canonica d’Adda hanno accertato la presenza di numerose piante diin coltura e in essiccazione, con annesso impianto di riscaldamento. Oltre a più di 1 chilogrammo di infiorescenze essiccate e termosaldate, pronte per la vendita. Le piante si trovavano sia nel campo agricolo, sia in apposite serre. Un controllo più approfondito ha permesso aidi rinvenire anche un fucile sovrapposto a canne mozze con matricola abrasa e 14 cartucce calibro 12.