Fortnite arriva il ballo di Bye Bye Bye degli NSYNC | tutto merito di Deadpool

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di martedì 24 settembre 2024) Un celebreapproda su: scopri i dettagli dell’emote “Bye Bye Bye” e la sua origine. Uno dei momenti più esilaranti del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, “e Wolverine”, è probabilmente legato ad una celebre canzone, “Bye Bye Bye”. Questa gag ha conquistato i fan al punto da superare i confini del grande schermo, approdando anche in, il famosissimo videogioco targato Epic Games. Scopriamo come questa iconica danza si collega al mondo del gaming. Ildi “Bye Bye Bye” da “e Wolverine” èto su: con l’aggiornamento del negozio didel 24 settembre 2024, i giocatori hanno potuto acquistare per la prima volta il“Bye Bye Bye”, emote sincronizzata disponibile per 500 V-bucks, la valuta virtuale di(8,99€ è il costo per 1.000 V-bucks).