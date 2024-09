Farmaci | dall’Enterogermina al Daflon ecco i prodotti più venduti in farmacia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) Nell’ultimo anno mobile (agosto 2023-settembre 2024) il mercato deiper l’autocura è leggermente in calo (-1%), anche se con prezzi in lieve aumento (+3%). Sono state vendute 273 milioni di confezioni, per un valore di quasi 3 miliardi di euro. In testa brand di medicinali come Enterogermina, Dalfon, Rinazina e Betadine nelle più rilevanti aree terapeutiche. Lo indicano le stime di Pharma Data Factory (Pdf), che vanta la raccolta dei dati di sell-out della banca dati più puntuale ed estesa del mercato, con il 95% die monitorate e una rilevazione dei consumi reali diin Italia. «Come sappiamo il mercato dell’automedicazione è composto dache possono essere acquistati senza la ricetta del medico.