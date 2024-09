Dennis il nuovo singolo è Persi per niente

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Continua ilpercorso artistico e musicale di, il prossimosi intitolaperContinua ilpercorso artistico e musicale di, il cantautore con all’attivo 4 dischi di Platino e 1 Oro che, dopo un percorso che lo ha portato a ricercare la propria identità e spontaneità, si è spogliato delle sovrastrutture e del suo nome d’arte Deddy per tornare alle sue origini decidendo di chiamarsi con il proprio nome . Dopo il brano Un altro nome di quest’estate dovesi pone in maniera piú cruda e vera sia nella scrittura che nell’ interpretazione e nelle sonorità, senza piú maschere, ilpercon la produzione di Brail e B-Croma, in uscita venerdì 27 settembre per M.A.S.T. e in presave.