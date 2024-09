Contratti Gsa | Irricevibili richieste Filt Cgil dissociate da logiche e regole mercato

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) – "Gsa Gruppo Servizi Associati, leader in Italia e primario operatore in Europa nel campo della sicurezza e prevenzione antincendio, dopo lo sciopero organizzato il 16 settembre scorso e la proclamazione di una nuova astensione dal lavoro indetta per lunedì 7 ottobre dalle ore 19 alle ore 21, comunica che leavanzate dalla L'articolo, Gsa: “da” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.