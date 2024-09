Come sta andando il filone dei content creator dedicato al training?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 24 settembre 2024) C’era un tempo in cui Jill Cooper era la regina incontrastata. Bastava collegarsi sui canali Mediaset (in un determinato orario della mattinata) per vedere gli allenamenti di colei la quale può essere sicuramente annoveratala prima vera fit influencer della storia dei media. Esercizi e suggerimenti che hanno fatto la storia della televisione e che hanno rappresentato un punto di partenza per la nuova generazione rappresentata da moltissimiche sui social si occupano di fitness e wellness a 360 gradi. Negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, abbiamo assistito a un cambio di rotta per questo fenomeno, con personalità social che si sono sempre più specializzate in diverse discipline. E non solo. LEGGI ANCHE > Da esigenza durante il lockdown a commodity per l’utente: i numeri deldigitale Sì, la “palestra” è spesso al centro di tutto.