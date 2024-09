Cinema arriva in sala La Bocca dell’Anima di Giuseppe Carleo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 set. (askanews) – Esce inil 26 settembre, “La”, esordio al lungometraggio di finzione del regista palermitano, prodotto da Favorita Film in associazione con El Deseo, con il contributo del MiC – DGe Audiovisivo e della Regione Siciliana – Sicilia Film Commission, presentato in anteprima mondiale al 70esimo Taormina Film Festival. Il film, distribuito in Italia da Artex Film, con tour del cast in diverse città italiane, verrà distribuito negli Stati Uniti, in Canada e negli UK dalla nordamericana Capital Motion Pictures, con il titolo internazionale The Healer. Ispirato a una storia vera e ambientato nella Sicilia rurale del Secondo Dopoguerra, “La” racconta l’oscuro trauma che cova nell’anima di Giovanni Velasques.