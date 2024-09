Che Canaglia di locale Dove c’era un parcheggio ora c’è la piccola Brooklyn Mixology sapori cultura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Pura genetica. Nemmeno il tempo di ammirare il "Madama", ostello ibrido, super-friendly e avvolto nella Street Art avviato una manciata di anni fa in un ex Commissariato di Polizia di via Benaco (da qui il nome) ed ecco sbucare il suo primo spin-off. Sempre lì, al Corvetto, fetta di Milano fino a ieri considerata periferia marginale e poco appetibile, oggi nuova terra di conquista della gentrification, anche per la prossimità con lo Scalo Romana, prossimo hub del Villagio Olimpico 2026.