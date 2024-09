Cercola | rintracciato dalla Polizia di Stato Dovrà scontare 8 anni di reclusione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Arreun 52enne per reato commesso a Napoli, estorsione aggravata dal metodo mafioso Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito, nei confronti di un 52enne napoletano, un provvedimento per la carcerazione, emesso lo scorso 11 settembreProcura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il predettoespiare la pena di 8diper estorsione aggravata dal metodo mafioso; reato commesso a Napoli nel 2006. L'uomo è, a seguito di una pregressa attività d'indagine, presso un'abitazione ove non era né residente né domiciliato.