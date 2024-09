Basta regali o sei punito Caccia ai punti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) "Sapevamo e sappiamo che questo campionato sarà difficile e complicato. L’unico modo che abbiamo per provare a raggiungere l’obiettivo salvezza è continuare a lavorare e affrontare ogni partita con il piglio giusto, lavorando per ridurre al minimo gli errori". C’è ovviamente amarezza in casa Zenith Prato e nelle parole del vice presidente Enrico Cammelli, dopo un avvio di campionato. La matricola pratese si lecca le ferite dopo il pensante 3-0 incassato contro il Forlì e visto l’unico punto ottenuto in tre partite disputate. "Purtroppo in questa categoria ogni errore si paga, quindi bisogna lavorare su questo e cercare di ridurli al minimo. Domenica scorsa abbiamo trovato davanti a noi una squadra attrezzata, che lotterà per altri palcoscenici rispetto ai nostri – insiste Cammelli -.