Bassetti | Mi hanno truffato usando mio papà Il racconto

(Di martedì 24 settembre 2024) Matteo. Il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, salito alla ribalta durante la pandemia di Covid, ha confessato la sua esperienza in collegamento con Giuseppe Brindisi a “Zona Bianca“, nella puntata andata in onda il 22 settembre su Rete 4. “Personaggi anche molto noti midetto: ‘Ma come, tu hai inventato una pomata per curare l’artrosi? La vogliamo anche noi’. Allora ho scoperto che alcuni delinquenti, perché così dobbiamo chiamarli, si erano impadroniti della mia immagine e si erano costruiti una storia dicendo che mio padre era arrivato alla veneranda età di 108 anni grazie a questa mia pomata“. Continuail: “”Da lì in poicontinuato non solo con la pomata per l’artrosi, ma pure con la crema contro i vermi e la pastiglia per pulire le vene“.