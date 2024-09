Barcellona dalla Spagna | idea Szczesny per sostituire Ter Stegen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Prima di Juventus-Napoli, dove ha ricevuto l’ovazione del suo vecchio stadio, Wojciechammetteva che il suo cervello “si rifiuta di pensare come un ex calciatore”. E in effetti il ritiro del portiere, dopo l’addio ai bianconeri, potrebbe durare davvero poco. L’estremo difensore polacco, secondo quanto riportato da El Chiringuito, potrebbel’infortunato Marc-André teralfino al termine della stagione. La società blaugrana si è attivata per la ricerca di un portiere sul mercato da affiancare a Iñaki Peña. Tra gli svincolati c’è Keylor Navas, ex Real Madrid, così come Claudio Bravo, che ha indossato la casacca deldal 2014 al 2016. Aritroverebbe Lewandowski, compagno in nazionale. Intanto, Áron Yaakobishvili, 18enne portiere ungherese, è tornato ad allenarsi con la prima squadra.