Atp Chengdu Musetti supera il russo Kachmazov e vola in finale

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) – Lorenzoinal torneo Atp 250 di(cemento, montepremi 1.269.245 dollari). Il 22enne toscano, numero 19 del mondo e prima testa di serie,il coetaneoAlibek, numero 179 del ranking Atp e promosso dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 43 minuti., a caccia del primo titolo stagionale e del terzo in carriera, affronterà domani il cinese Juncheng Shang, numero 55 Atp, che nella seconda semifimaleil tedesco Yannick Hanfmann, numero 82 del mondo, per 6-4, 6-4. “è stato molto solido, ha giocato un ottimo match sin dall’avvio e non è stato facile strappargli la battuta. Penso sia stata una delle mie migliori prestazioni per quanto riguarda il servizio”, dice il toscano, che mantiene vive le speranze di approdare alle Atp Finals.