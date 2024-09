Ascolti e share dove finisce Chissà chi è E De Martino vola

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo l'effetto novità, la doccia fredda. La seconda puntata di "chi è", il programma condotto da Amadeus sul Nove, ha intercettato 753.000 telespettatori e unodel 3,6%. Ben al di sotto di quanto raccolto nella prima puntata della riproposizione del format I soliti ignoti, che aveva debuttato domenica 22 settembre con unodel 5.2%. Basti pensare che il programma in onda sul Nove prima di "chi è", ovvero "Cash or Trash – Chi Offre di Più?" è statio visto da 627.000 spettatori con il 3.5% di, praticamente lo stesso risultato del game show di Amadeus. Sempre vincente, invece, "Affari tuoi" condotto da Stefano Desu Rai 1 che si attesta sui 4 milioni 874 mila spettatori con il 23,6% di. Su Canale 5 il "Grande Fratello" ha vinto la prima serata, in termini di, con il 18,5% e 2.238.000 telespettatori.