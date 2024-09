Ancora poche le terapie intensive potremmo affrontare una nuova pandemia?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Sono passati quattro anni ormai. Il Tribunale dei Ministri ha assolto gli esponenti di spicco che gestivano la nostra salute nel momento dell’attacco pandemico del 2020. Quello con i bollettini quotidiani delle 18 dei morti regionali e nazionali. La Commissione parlamentare ha aperto i lavori solo da qualche giorno per stabilire se è “andato tutto bene”, come ci sentivamo dire mentre eravamo relegati in casa perché semplicemente non eravamo preparati e non avevamo un piano pandemico aggiornato ma solo un copia-incolla vecchio di anni. Ai lavori sarà presente, come esponente del Movimento 5 Stelle, “Giuseppi” Conte che era Presidente del Consiglio all’epoca ed in leggero conflitto d’interesse oggi.