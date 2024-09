Agresti | Di Lautaro Martinez mi è piaciuto molto un gesto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024)è finora a secco in questa stagione di Serie A. Il giornalista Stefanoha invitato alla prudenza nei giudizi relativi all’argentino. IL PUNTO –non ha ancora timbrato il cartellino in questa Serie A con l’Inter di Simone Inzaghi. L’argentino, che ha iniziato in ritardo la preparazione a causa degli impegni con la sua Nazionale, è al centro di tante polemiche per il modo in cui ha approcciato la stagione. Le difficoltà da lui sperimentate non fanno cambiare idea al suo tecnico e alla dirigenza nerazzurra, evidentemente ancora convinti del fatto che il capitano nerazzurro tornerà presto alla sua forma abitudinaria.