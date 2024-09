Unicredit si mangia Commerzbank e fa andare in tilt Scholz Attacco ostile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024)ha aumentato la sua partecipazione inda circa il 9% al 21%, una mossa che sembra segnare una forte escalation nelle tensioni tra la banca italiana e il governo tedesco. A dichiarare la contrarietà di Berlino, ci ha pensato il cancelliere Olafche ha definito, questo, un «», non positivo per le banche. L'iniziativa della banca italiana arriva due settimane dopo aver rivelato di avere una partecipazione del 9% di Commerz - metà della quale acquisita dal governo tedesco - cogliendo di sorpresa l'establishment del Paese. Venerdì scorso Berlino aveva dichiarato che non venderà più la sua partecipazione residua del 12%, con un'apparente inversione di rotta rispetto al piano stabilito all'inizio del mese di ridurre gradualmente la sua quota.