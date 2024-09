Se sei schizzinoso a tavola è colpa dei tuoi geni | un nuovo studio inglese spiega il legame tra DNA e palato

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si tende sempre a inre itori quando un ragazzo è troppo, e invece sembra proprio che sia il DNA a determinare le preferenze di ognuno di noi. Rifiutarsi di assaggiare prodotti nuovi, essere limitati nelle scelte alimentari, è una questione genetica: la dottoressa Zeynep Nas, genetista comportamentale all’University College di Londra, lo ha dichiarato in maniera chiara: «La pignoleria alimentare dipende dalle differenze genetiche tra di noi». L'esperimento sui gemelli per capire le preferenze alimentari Lo ha dimostrato un recentebritannico, effettuato sia sui bambini che sugli adolescenti: i ricercatori hanno scoperto che, in media, gli atteggiamenti rispetto al cibo cambiano poco tra i 16 mesi e i 13 anni.