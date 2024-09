Provincia la bufera prima del voto Su Polcri piovono i fulmini di Agnelli | Un affronto la seduta sul bilancio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) AREZZO Mette nel target il "silenzio". A destra e a sinistra. A una settimana dalper il rinnovo del consigliole, Mario(nella foto in alto) spara a palle incatenate sull’inquilino di Palazzo dei Grandi e pure sugli eletti dei due schieramenti. Motivo? Ildi previsione 2025-2027, all’esame dell’aula a un passo dal, domenica. L’assemblea è convocata per venerdì con le liste e i candidati già a un passo dalla cabina elettorale. In questo caso, trattandosi di un’elezione di secondo grado, i voti per il rinnovo del Consiglio sono quelli di sindaci e consiglieri comunali. Ma sono voti che pesano nel nuovo assetto del "parlamentino" che dovrà accompagnare il presidente Alessandro(nella foto) alle dimissioni, già alla fine dell’anno con l’elezione del successore alla guida dellainvera.