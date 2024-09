Onu | Meloni ' piano Mattei nostra ricetta per sviluppo Africa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) NewYork, 23 set. (Adnkronos) - "Dobbiamo pensare in modo nuovo la cooperazione tra le nazioni. L'Italia lo ha fatto con ilper l'. Unpensato per cooperare con le nazionine attraverso un approccio che non è né paternalistico, né caritatevole, né predatorio ma basato sul rispetto e sul diritto per ciascuno di poter competere ad armi pari. È laper promuovere lodi un continente troppo spesso sottovalutato, per costruirne la stabilità e garantire finalmente un diritto che è oggi fino ad oggi è stato negato a troppi giovani che è il diritto a non emigrare". Lo ha detto la premier Giorgia, intervenendo al 'Vertice del Futuro' al Palazzo delle Nazioni Unite.