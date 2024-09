Libri per bambini da leggere a settembre | un viaggio insieme ad Aimata e al suo primo giorno nella nuova scuola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Cambiarenon è facile. Come affrontare questo cambiamento? Questo libro è un consiglio di lettura per chi sta vivendo la stessa esperienza di. E’ una bambina di sei anni, costretta a cambiarea causa del trasferimento della sua famiglia in unacitta?, per via del lavoro del papa?. I cambiamenti non sono per niente facili, il ruolo dei genitori è un fondamentale supporto e richiede tempo, indirizzando i propri figli verso gli aspetti positivi e cercando di aiutarli ad affrontare al meglio il distacco dalle abitudini, dai luoghi e dalle persone. I genitori disono molto bravi in questo, le hanno promesso che l’accompagneranno in città a trovare Matilde, la sua migliore amica, e, qualche volta, in via del tutto eccezionale, potrà dormire a casa sua.