Libano | raid Israele guerra sterminio

(Di lunedì 23 settembre 2024) 13.00 L'aggressione israeliana contro ilè una "die un piano per distruggere i villaggi e le città libanesi".Così il premier libanese Mikati, che chiede all'Onu di "scoraggiare l'aggressione israeliana". Di fronte all'intensificarsi deiisraeliani, decisa la chiusura delle scuole. Il ministero della Salute libanese ferma negli ospedali del Sud e dell'Est gli interventi non urgenti per curare i feriti negli attacchi.Si parla di 50 morti e 300 feriti. In risposta, Hazbollah lancia razzi sul Nord