La trasformazione dell’intelligence Il caso cercapersone letto da Mayer

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 23 settembre 2024) Maurizio Molinari, su Repubblica di ieri, ha fatto bene a spiegare all’opinione pubblica che i recenti attacchi subiti (viae radio) da migliaia di miliziani dell’organizzazione terroristica Hezbollah indicano importanti novità nelle politiche di sicurezza nazionale – finora note soltanto agli addetti ai lavori. A questo proposito, segnalo, tra i tanti contributi in materia, un articolo scritto nel 2018 dal professor Greg Teverton, già presidente del National Intelligence Council degli Stati Uniti dal 2014 al 2017. In cosa consistono queste novità? La sostanza è semplice da spiegare quanto difficile e complessa da mettere in pratica. Per contrastare le minacce ibride provenienti da attori ostili (statali e non), servono organizzazioni in grado di pianificare operazioni di intelligence con caratteristiche altrettanto ibride.