Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 23 al 27 settembre 2024 | il passato di Giulia e Botteri

(Di lunedì 23 settembre 2024) © Us RaiNelle prossime puntate de Il, il pubblico avrà modo di conoscere maggiormente il personaggio diFurlan. In un incontro casuale con Gianlorenzo, si scopre ilche lega i due stilisti. Maggiori info su quello che accadrà nelleche seguono. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Ilda lunedì 23 a venerdì 27Lunedì 23: arrivano le nuove divise alAlarrivano le nuove divise e le veneri sono impazienti di provarle. Odile è determinata a trovarsi, da sola, un lavoro per rimarcare il suo desiderio di libertà e autonomia. Elvira è triste per l’allontanamento dalla sua famiglia.