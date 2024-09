I Reveu in rampa di lancio la band a Firenze Rocks

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – Saranno sul palco che in passato è stato di Metallica, Green Day e Maroon 5, solo per citarne alcuni. Loro sono laaretinae hanno appena vinto il College Clash: contest pertoscane nate a scuola. Una vittoria che adesso apre le porte del prestigioso2025. Potevano partecipare tutte le formazioni musicali o cantautori, senza limite di genere, formati durante il percorso scolastico di media superiore in Istituti e Licei della Regione Toscana con età media dei componenti non superiore ai 26 anni. La formazione vincitrice del contest aprirà una delle giornate del2025. Laaretina è stata selezionata tra oltre 100 pretendenti, superando 5 eliminatorie e 2 semifinali.