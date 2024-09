Gravina | Difenderemo l’autonomia dello sport e del calcio dalle ingerenze esterne

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024): ”Autonomia non significa rimanere statici alle richieste, ma rispettare i ruoli e le regole”: la nostra democrazia interna è la forza con cuie del. -come riportaMediaset -Autonomia non significa rimanere statici alle richieste, ma rispettare i ruoli e le regole. Agiremo con responsabilità consapevoli che una piramide rovesciata dove pochi contano più di molti sarebbe solo la jungla dei più forti”. Così Gabriele, durante l’assemblea elettiva della Lnd: Così Gabriele, durante l’assemblea elettiva della Lnd che ha visto confermato Giancarlo Abete come presidente.