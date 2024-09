Donna ammazzata in casa Trovata strangolata nel letto Sospetti sul figlio di 50 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) di Valentina Reggiani MODENA Unadi 80, Loretta Levrini, è statanel suo. A scoprire il cadavere è stata la figlia che era andata a trovarla. Nessuna traccia invece del, Lorenzo Carbone, con il quale laviveva da tempo, almeno da 15. E’ successo a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena. L’abitazione si trova in piazza delle Rose al civico 7, una palazzina di tre piani. L’allarme è scattato alle 17, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della. I segni rinvenuti sul corpo della vittima hanno fatto subito ipotizzare che potesse trattarsi di una morte violenta. E sul posto sono accorsi i carabinieri poi raggiunti dal pm Giuseppe Amara, titolare del fascicolo.