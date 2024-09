De Laurentiis contro i detrattori di Conte | il retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 23 settembre 2024) l presidente del Napoli, Aurelio De, ha scelto di puntare su Antoniocome allenatore, ignorando le voci che lo davano in fase calante. Secondo unsvelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Denon si è lasciato influenzare daie ha deciso di affidare la guida della squadra a, convinto che fosse l’uomo giusto per riportare il Napoli ai vertici. Nonostante l’investimento economico significativo, dovuto alle esigenti richieste disul mercato, i primi risultati stanno dando ragione al presidente azzurro. Il Napoli ha dimostrato di poter competere per lo scudetto in un campionato equilibrato, senza una squadra dominante. Attualmente, gli azzurri sono secondi in classifica insieme all’Udinese, davanti a Juventus, Inter e Milan, con il Torino capolista.