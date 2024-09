Corrieri della droga arrestati in A14 | nel bagagliaio avevano 38 chili di hashish

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 23 ottobre 2024 - Si è fermato a Fano il viaggio di trepugliesi, bloccati dalla Polizia Stradale di Fano lungo la A14. Stavano facendo rientro in Puglia con 38di, un uomo e due donna,lo scorso venerdì pomeriggio per detenzione ai fini di spaccio e traffico di stupefacenti. Nell’ambito dei normali servizi di vigilanza, infatti, i poliziottiStradale in servizio lungo l’Autostrada Adriatica, hanno intercettato nel tratto autostradale pesarese un veicolo diretto verso sud che procedeva a forte velocità. Durante il controllo, però, l’uomo alla guida e le due donne in sua compagnia, manifestavano uno stato di agitazione tanto da far ritenere la necessità di procedere ad un controllo accurato.