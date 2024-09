Com’è Brillante questo trio jazz

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Con il Subconscious(nella foto), composto da tre talentuoseiste, Francesca Remigi, Victoria Kirilova e Monique Chao, venerdì 27 all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est 1420/2 prenderà il via la seconda edizione di "Festival", viaggio musicale alla ricerca di suoni contemporanei, che premia la ricerca e la sperimentazione per offrire un ampio panorama di generi. Il Subconsciouspresenterà "Water Shapes", una rivisitazione del suo lavoro intessuto di brani originali. E sempre venerdì a Pieve di Trebbio (Guiglia), per il festival Artinscena il Modern Free Duo proporrà un percorso sonoro che spazia da brani originali ad arrangiamenti di opere di grandi compositori, raccontando anche storie e aneddoti sugli artisti e le loro creazioni.