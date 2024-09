Ccnl 2024 | i contratti rinnovati e quelli ancora in attesa di rinnovo

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 23 settembre 2024)pochi mesi alla fine del, con diversigiàe altriin fase di. L’aumento del costo della vita verificatosi a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina ha spinto le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e le sigle sindacali a confrontarsi per rivedere le retribuzioni di numerosi settori pubblici e privati, rimastete alla situazione economica dell’Italia pre-COVID.Oltre al già citatoCommercio e terziario – Confcommercio l’anno corrente ha conosciuto numerosi accordi dicontrattuale, tutti accomunati dal riconoscimento di più tranches di aumento retributivo.Restano tuttavia alcuni settori (e li vedremo) dove proseguono le trattative per arrivare a un nuovo contratto collettivo, dopo che l’ultimo, è il caso ad esempio delUNEBA, è scaduto il 31 dicembre 2019.